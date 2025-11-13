Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ

В России предложили рассмотреть опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена РФ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила распространить на все страны СНГ положительный опыт организованного набора трудовых мигрантов в этих двух республиках.

«По итогам заседания секции по вопросам международного сотрудничества и защиты прав мигрантов экспертного совета при уполномоченном по правам человека омбудсмен предложила распространить положительно зарекомендовавший себя на практике опыт организованного набора трудовых мигрантов Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Реализацию данного предложения Татьяна Москалькова видит в заключении соглашений об организованном наборе трудовых мигрантов с другими странами Содружества.