12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-13.30 — отрезки улиц Елебесова, Коллективной, Маяковского, Витебской, переулки Зайсанский, Львовский, Керченский, Читинский, Амурский, Обозный, Бадайбийский, Нерченский, жилмассив «Ак-Тилек-2» (улица Коллективная);

9.00-12.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Айни, Табалдиева, Манаса, Профессора Зимы, Кудрука, переулка Долонского;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тастар-Ата, Барсбек, Ак-Кула, Гагарина, Чынар, Курсант), отрезки улиц Репина, Ахунбаева, улица Месароша, дом № 96;

9.00-13.00 — село Маевка (улица Тепличная);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);

12.45-17.00 — отрезки улиц Исанова, Осипенко, Тюменской, Тоголока Молдо, переулок Кольский.

9.30-20.00 — село Кош-Добо;

9.00-18.00 — село Атай.

9.00-17.00 — села Талды Булак, Огомбаев, Нылды, Ак-Таш, Аманбаево, Шекер;

9.00-13.00 — Талас (улицы Алымбекова, 50 лет Киргизии, школа № 8);

13.00-17.00 — Талас (школа № 5).

Аламединский РЭС

12.00-15.00 — село Таш-Добо;

9.00-12.00 — села Торт-Куль (улица Кийизбаева), Октябрьское;

15.00-17.00 — село Байтик (улицы Тынчтык, Эшмамбет, Школьная);

12.00-14.00 — село Карла Маркса (улицы Ленина, 22-го партсъезда);

14.00-17.00 — село Виноградное (улицы Фрунзе, Алма-Атинская);

9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Полевая, Заводская, Гагарина, Маяковского, тупик Заводской, улицы Первомайская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Горького, Дачная, Ломоносова);

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Владимировой);

13.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Владимировой, Комсомольская);

9.00-17.00 — села Жекен, Жон-Арык, город Кара-Балта (улица Коммунистическая);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Бектенова), Тар Суу (улица Алиева), Кашкелен, Ак-Бекет, Жаны Алыш;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Герцена, Салиевой, Люксембург, Крупской, Валиханова, Некрасова);

9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Кирова);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Линейная, Береговая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Колхозная), Беш-Терек (улица Молодежная), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная, конец поселка);

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Луговая, Калинина, Школьная, Гвардейская, Солнечная, Юбилейная, Калинина, Фрунзе, Матросова, Горького, Ленина, Кирова, Крупской), Кош-Добо;

Сокулукский РЭС

9.00-14.00 — поселок Восточный (улицы Манас, Акушинская);

13.00-17.00 — поселок Северный (улицы Советская, Октябрьская, Почтовая, Степная, Заводская, Пушкина), села Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева), Алмалу (МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), село Сокулук (улица Разная, плотина, ОсОО «Евразийская птицефабрика»);

9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), город Шопоков (улицы Московская, Советская, Турганова, Ленина, Победы, Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Степная, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Заводская, переулок Зеленый), село Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы);

8 .00-12.00 — села Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулки Первомайский, Ынтымак), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиевой, Сырдыбай, Кудайбергенова, Каменная, Касым, переулок Больничный), Шалта (улицы Алмазбеков, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка);

9.00-16.00 — жилмассив «Ала-Тоо-3»;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Курпульдек, Кум-Арык (улица Кум-Арыкская);

14.00-17.00 — село Кум-Арык (улица Турсумат);

13.00-15.00 — село Ровное;

9.00-11.00 — Каинда (улицы Трудовая, Семафорная, Набережная, переулок Западный, улицы Кривенко, Карбышева, Лермонтова, Пролетарская, переулок Больничный, улицы Луговая, Береговая, Дзержинского, Хабарова, Джуматаева, Жаштык, Кабельная, Пионерская), села Жайылма (улицы Молодежная, Западная, Комсомольская), Панфиловка (улица Северная, переулок Каиндинский);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмок (улица Шамсинская, дома № 61б, 61г);

9.00-13.00 — села Бурана, Кызыл-Аскер;

13.00-17.00 — село Калыгул;

Иссык-Атинский РЭС