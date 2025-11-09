Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай под ногами матерей»

В Мурманске подвели итоги XVII Международного кинофестиваля «Северный характер». Гран-при фестиваля получил фильм кыргызстанского режиссера Руслана Акуна «Рай под ногами матерей».

По данным оргкомитета, на киносмотр пришло более 400 заявок, из которых отобрали 70 кинолент из 15 стран — России, Португалии, Индии, Германии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Ирана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Латвии, Азербайджана, Мексики, Швеции и Беларуси.

На суд жюри было представлено 12 полнометражных фильмов, 11 документальных фильмов до 90 минут, 15 документальных до 60 минут, 14 анимационных фильмов, 3 сериала, 15 короткометражных фильмов до 30 минут. 19 фильмов будет показано вне конкурсной программы. Председателем жюри в этом году был известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Николай Хомерики.

На кинофестивале организовали обширные образовательные и деловые программы, прошли творческие встречи с режиссерами, мастер-классы, семинары и форумы.

Фестиваль организовал продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

Напомним, премьера кыргызского фильма «Бейиш — эненин таманында» («Рай под ногами матерей») состоялась в марте прошлого года. Эта кинолента об удивительной истории 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка.

Фильм показывали не только в Кыргызстане, но и в зарубежных странах — Казахстане, России, Узбекистане и даже в Малайзии. В Казахстане показ картины занял первое место по кассовым сборам — более $1 миллиона за четыре дня проката. Картина также удостоена призовых мест в ряде международных фестивалей.

Сейчас режиссер Руслан Акун продолжает съемки второй части фильма, которая будет называться «Бейиш: Апама кат» («Рай: Письмо матери»).