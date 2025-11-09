20:18
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай под ногами матерей»

В Мурманске подвели итоги XVII Международного кинофестиваля «Северный характер». Гран-при фестиваля получил фильм кыргызстанского режиссера Руслана Акуна «Рай под ногами матерей».

По данным оргкомитета, на киносмотр пришло более 400 заявок, из которых отобрали 70 кинолент из 15 стран — России, Португалии, Индии, Германии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Ирана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Латвии, Азербайджана, Мексики, Швеции и Беларуси.

На суд жюри было представлено 12 полнометражных фильмов, 11 документальных фильмов до 90 минут, 15 документальных до 60 минут, 14 анимационных фильмов, 3 сериала, 15 короткометражных фильмов до 30 минут. 19 фильмов будет показано вне конкурсной программы. Председателем жюри в этом году был известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Николай Хомерики.

На кинофестивале организовали обширные образовательные и деловые программы, прошли творческие встречи с режиссерами, мастер-классы, семинары и форумы.

Фестиваль организовал продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

Напомним, премьера кыргызского фильма «Бейиш — эненин таманында» («Рай под ногами матерей») состоялась в марте прошлого года. Эта кинолента об удивительной истории 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка.

Фильм показывали не только в Кыргызстане, но и в зарубежных странах — Казахстане, России, Узбекистане и даже в Малайзии. В Казахстане показ картины занял первое место по кассовым сборам — более $1 миллиона за четыре дня проката. Картина также удостоена призовых мест в ряде международных фестивалей.

Сейчас режиссер Руслан Акун продолжает съемки второй части фильма, которая будет называться «Бейиш: Апама кат» («Рай: Письмо матери»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350224/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Во второй части фильма «Рай под ногами матерей» снимается российский комик
Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 году
В Джалал-Абаде проходят съемки второй части фильма «Рай под ногами матерей»
Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Руслан Акун «Бейиш эненин таманында» тасмасынын уландысын тартууда
Руслан Акун снимает продолжение фильма «Рай под ногами матерей»
Фильм кыргызского режиссера впервые выходит в прокат в Юго-Восточной Азии
Фильм Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» будет представлен на «Оскар»
Драма «Рай под ногами матерей» Руслана Акуна удостоена Гран-при Karakuz Film
Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
9 ноября, воскресенье
19:33
Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай под ногами матерей» Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кыргызское кино, выставки и этномюзикл
18:26
Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо»
17:49
Shutdown в США. Более 1 тысячи 400 авиарейсов отменены в аэропортах страны
17:10
Китайские ученые разрабатывают таблетки для продления жизни до 150 лет