Общество

Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК

Умер американский биолог Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие структуры ДНК. Об этом сообщает The New York Times.

По словам сына ученого, Джеймс Уотсон умер в хосписе, куда его перевели из больницы, где лечился от инфекционного заболевания. Биологу было 97 лет.

Он один из выдающихся ученых XX века, известен как один из первооткрывателей ДНК, который расшифровал ее структуру вместе с Фрэнсисом Криком в 1953 году. Уотсон и Крик вместе с Морисом Уилкинсом получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962-м.

Джеймс Уотсон в 2007 году стал вторым человеком в мире, чей геном полностью расшифровали.

С 1990-х неоднократно выступал со скандальными заявлениями. В частности, говорил, что, согласно неким исследованиям, интеллектуальные способности белых и чернокожих людей отличаются. За это ученого лишили почетных званий.
