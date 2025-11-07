18:35
Два ведомственных детсада ГСИН предлагают передать айыл окмоту

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о передаче двух ведомственных детских садов Государственной службы исполнения наказаний в муниципальную собственность.

Речь идет о ясли-саде «Бактылуу балалык» при учреждении № 3 в селе Ново-Покровка и детсаде «Кызгалдак» при учреждении № 8 в селе Петровка.

Вместе со зданиями и земельными участками местным властям перейдут мебель, оборудование и штатные единицы с фондом оплаты труда. Финансирование будет осуществляться через Минпросвещения.

Местным органам самоуправления предлагается зарегистрировать объекты и обеспечивать их дальнейшее содержание. Использование — строго по назначению, с сохранением квот для детей сотрудников ГСИН.
