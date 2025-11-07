Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, «Травиата» и музыка Вивальди

Театры

8 ноября. Балет «Жизель»

На сцене шедевр мировой хореографии «Жизель» в исполнении московской труппы «Классический русский балет».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8-9 ноября. Спектакль «Король. Дама. Валет» Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00. 8-9 ноября. Спектакль «Дядюшкин сон» Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами. Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00. 9 ноября. Опера «Травиата» «Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

8-9 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. Кажется, будто в них есть некая магия — ощущаешь энергию Иссык-Куля, окутывающую все бытие. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-17 ноября. Выставка «Эсимде бар/В моей памяти»

В выставке представлены редкие архивные документы, старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории КР. Особое место в экспозиции займут произведения современных художников Кыргызстана. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.

ТЦ «Вефа», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

8 ноября. Концерт «Времена года: диалог с Вивальди»

Музыкальный проект Tynda Music приглашает вас на вечер в самом сердце музыкальной эстетики — концерт, который олицетворяет великое искусство и глубокие эмоции.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

8 ноября. Киноклуб

Покажут фильмы «Мустафа Шокай» и «Агай».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00.





8 -9 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

9 ноября. Концерт «Vivaldi & Piazzolla»

В программе струнный квинтет, рояль, квартет саксофонов, аккордеон, флейта.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Лекции, мастер-классы

8 ноября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

9 ноября. Лекция «Искусство XXI века: эпоха парадоксов»

В лекции поговорим о парадоксальности искусства XXI века, где границы между гением и провокацией стираются. Лектор — Ирина Серая. Бронь столиков по телефону: 0505 12 25 50

Кафе «Винтаж» (улица Токомбаева), 17.00.

8 ноября. Мастер-класс по созданию птиц из войлока

Вы познакомитесь с техникой сухого валяния из войлока, научитесь придавать форму, создавать птиц. Мастер-класс проведет художница Сыйнат Жолдошева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

9 ноября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

8 ноября. Спектакль «Бал для добрых друзей»

В спектакле героям Волку и Зайцу предстоит невероятное испытание, чтобы попасть на волшебный бал, устроенный Сказочником.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 13.00.

8-9 ноября. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Кот в сапогах»

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероногого друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

9 ноября. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 ноября. Балет «Три поросенка»

Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная сказка для детей, где добро побеждает зло, крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности. В спектакле принимают участие воспитанники школы-студии балета «Антре».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.