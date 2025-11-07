Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, «Травиата» и музыка Вивальди

Театры
8 ноября. Балет «Жизель»
На сцене шедевр мировой хореографии «Жизель» в исполнении московской труппы «Классический русский балет».
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
8-9 ноября. Спектакль «Король. Дама. Валет»
Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
8-9 ноября. Спектакль «Дядюшкин сон»
Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
9 ноября. Опера «Травиата»
«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
Выставки
8-9 ноября. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова
Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова
Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. Кажется, будто в них есть некая магия — ощущаешь энергию Иссык-Куля, окутывающую все бытие. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
7-17 ноября. Выставка «Эсимде бар/В моей памяти»
В выставке представлены редкие архивные документы, старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории КР. Особое место в экспозиции займут произведения современных художников Кыргызстана. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.
ТЦ «Вефа», 10.00-22.00.
Концерты, фестивали, выступления
8 ноября. Концерт «Времена года: диалог с Вивальди»
Музыкальный проект Tynda Music приглашает вас на вечер в самом сердце музыкальной эстетики — концерт, который олицетворяет великое искусство и глубокие эмоции.
Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
8 ноября. Киноклуб
Покажут фильмы «Мустафа Шокай» и «Агай».
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00.
8-9 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»
Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
9 ноября. Концерт «Vivaldi & Piazzolla»
В программе струнный квинтет, рояль, квартет саксофонов, аккордеон, флейта.
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.
Лекции, мастер-классы
8 ноября. Вечер настольных игр
Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.
ololoPlanet, 18.30.
9 ноября. Лекция «Искусство XXI века: эпоха парадоксов»
В лекции поговорим о парадоксальности искусства XXI века, где границы между гением и провокацией стираются. Лектор — Ирина Серая. Бронь столиков по телефону: 0505 12 25 50
Кафе «Винтаж» (улица Токомбаева), 17.00.
8 ноября. Мастер-класс по созданию птиц из войлока
Вы познакомитесь с техникой сухого валяния из войлока, научитесь придавать форму, создавать птиц. Мастер-класс проведет художница Сыйнат Жолдошева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
9 ноября. Вечер танго
Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.
Для детей
8 ноября. Спектакль «Бал для добрых друзей»
В спектакле героям Волку и Зайцу предстоит невероятное испытание, чтобы попасть на волшебный бал, устроенный Сказочником.
Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 13.00.
8-9 ноября. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Кот в сапогах»
Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.
Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероногого друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.
9 ноября. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»
Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
9 ноября. Балет «Три поросенка»
Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная сказка для детей, где добро побеждает зло, крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности. В спектакле принимают участие воспитанники школы-студии балета «Антре».
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.