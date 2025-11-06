Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение об отказе в регистрации Мирлана Нурбаева кандидатом в депутаты. Он выдвигался по избирательному округу № 5.

Как сообщили в ЦИК, при проверке документов выяснилось, что Мирлан Нурбаев длительное время активно занимался религиозной деятельностью. Он был директором религиозного благотворительного фонда «Араван Зекет» и представителем религиозного благотворительного фонда «Ас-Сафа».

Читайте по теме ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты

В ведомстве напомнили, что согласно части 4 статьи 3 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», религиозные деятели не имеют права баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша в течение пяти лет после прекращения религиозной деятельности.