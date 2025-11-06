В Кыргызстане создают систему управления гражданским огнестрельным оружием

Кыргызстан демонстрирует, как цифровые решения в сфере контроля за стрелковым оружием могут способствовать миру и безопасности. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, правительство страны при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Управления ООН по вопросам разоружения (ЮНОДА) в рамках глобальной инициативы SALIENT (Saving Lives Entity — «Спасая жизни») работает над созданием современной системы управления гражданским огнестрельным оружием.

До запуска проекта SALIENT регистрация оружия в КР велась вручную на региональном уровне. Бумажные журналы, разрозненные базы данных и ограниченный обмен информацией между ведомствами мешали эффективному контролю и координации.

С внедрением SALIENT власти страны создали первый единый электронный реестр оружия, запущенный в 2024 году. Новая цифровая система объединяет все уполномоченные госорганы на защищенной платформе, обеспечивая онлайн-проверку данных, продление разрешений и регистрацию передачи оружия.

Помимо этого, проект помог укрепить национальную нормативную базу: подготовлен первый Национальный план действий по стрелковому и легкому оружию, а также создана межведомственная координационная группа, объединившая 14 государственных институтов. Лицензионные отделы получили современное программное обеспечение и оборудование, что ускорило процесс регистрации и позволило его остлеживать.

Отмечается, что принятые Кыргызстаном меры повысили прозрачность, эффективность и уровень взаимодействия между ведомствами, приблизив практику республики к международным стандартам управления стрелковым оружием.

Уточняется также, что наша страна выступила инициатором учреждения 5 марта как Международного дня повышения осведомленности о разоружении и нераспространении. Идея одобрена Генеральной Ассамблеей ООН.

«По всему миру легкое и стрелковое оружие остается одним из самых главных источников нестабильности и вооруженного насилия. Их бесконтрольное распространение подрывает социальное развитие, подпитывает конфликты и разрушает доверие к государственным институтам», — резюмируют «Новости ООН».