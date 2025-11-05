09:28
В трех жилмассивах Бишкека отключат холодную воду

6 ноября с 10.00 до 16.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, воды не будет в жилмассивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Энесай» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
