14:27
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит

В Кыргызстане в часы пикового потребления — утром и вечером — ожидается снижение мощности подачи электроэнергии. При этом граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф.

Об этом сообщил представитель ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» Исабек Орозбаев.

По его словам, для подключения к безлимитному тарифу необходимо обратиться в районное или городское предприятие электрических сетей по месту жительства. «После подачи заявления в течение одного-двух дней абонента подключают к новому тарифу и увеличивают лимит мощности», — пояснил представитель компании.

Согласно действующим тарифам:

  • стоимость 1 киловатт-часа при безлимитном тарифе составляет 3,81 сома;
  • для потребителей, расходующих до 700 киловатт-часов, действует тариф 1,37 сома;
  • при потреблении свыше 700 киловатт-часов  — 2,6 сома.

Ранее сообщалось, что НЭСК вводит временные ограничения мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349481/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей
НЭСК установила на крыше офиса солнечные панели: сколько электричества сэкономят
В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы
Минэнерго получило от Минфина пакет акций НЭСК на 11,38 миллиарда сомов
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана
На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели
Увеличена мощность подстанции «Кудайберген» в Чуйской области
В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии
До конца 2025 года установят 250 тысяч «умных» счетчиков
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
3 ноября, понедельник
14:22
Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурс...
14:20
Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
14:18
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
14:18
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
14:11
Задержаны браконьеры за незаконный лов рыбы на Иссык-Куле