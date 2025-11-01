В Оше избрали делегатов на IV Народный курултай

В Оше состоялось собрание местного сообщества, на котором избрали делегатов для участия в IV Народном курултае. Об этом сообщила мэрия города.

По данным муниципалитета, в заседании приняли участие 300 представителей, ранее избранных от всех муниципальных и сельских аймаков города. В ходе открытого голосования определили 40 делегатов, которые представят Ош на общенациональном форуме.

Напомним, что IV Народный курултай состоится 25 декабря 2025 года в Бишкеке. В работе форума примут участие 700 делегатов.