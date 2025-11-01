22:09
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

В Оше избрали делегатов на IV Народный курултай

В Оше состоялось собрание местного сообщества, на котором избрали делегатов для участия в IV Народном курултае. Об этом сообщила мэрия города.

По данным муниципалитета, в заседании приняли участие 300 представителей, ранее избранных от всех муниципальных и сельских аймаков города. В ходе открытого голосования определили 40 делегатов, которые представят Ош на общенациональном форуме.

Напомним, что IV Народный курултай состоится 25 декабря 2025 года в Бишкеке. В работе форума примут участие 700 делегатов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349410/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана назначил дату IV Народного курултая
В Бишкеке закончился третий Народный курултай
Садыр Жапаров рассказал о планах открыть рейсы в Европу
Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp
Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
Делегат курултая предлагает одевать солдат Нацгвардии в национальном колорите
Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты
Делегат Народного курултая просит сделать интернет 18+
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
22:01
На Мальдивах запретили курить тем, кто родился после 2006 года — туристам тоже На Мальдивах запретили курить тем, кто родился после 20...
21:30
В Оше избрали делегатов на IV Народный курултай
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: без осадков
20:50
В Алае произошло второе смертельное ДТП за два дня. Погибли пять человек
18:30
В Бишкеке тротуар заставили машинами