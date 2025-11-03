09:47
Общество

Четырехэтажные школы хотят строить в Кыргызстане

Четырехэтажные школы хотят строить в Кыргызстане. С инициативой выступает Министерство здравоохранения. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве отметили, что переход на 12-летнюю модель школьного образования приводит к сокращению подготовительных групп в дошкольных учреждениях и увеличению числа детей, идущих в первый класс. Это, в свою очередь, требует подготовки инфраструктуры общеобразовательных организаций, включая улучшение материально-технической базы и оснащение необходимым учебным и другим оборудованием.

Минздрав предлагает в радиусе 100 метров от территории школы запретить размещение объектов, занимающихся продажей или распространением продуктов питания, которые могут нанести вред здоровью детей.

В густонаселенных районах и местах с ограниченным количеством свободной земли разрешить строительство четырехэтажных зданий для начальных школ. При этом на четвертом этаже должны размещаться не учебные классы, а только служебные, хозяйственные, рекреационные и дополнительные помещения.

Столовые, библиотеки, спортивные, танцевальные и актовые залы допускается размещать на цокольных этажах при условии обеспечения их естественным и искусственным освещением, поддержания соответствующего температурного режима и вентиляции, а также соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Напомним, согласно действующему законодательству, в КР сейчас разрешено строить школы только в три этажа.
