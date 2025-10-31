18:33
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Кыргызстан увеличивает мощность ГЭС и готовится к зимнему сезону без перебоев

Состоялась коллегия энергокомпаний при Министерстве энергетики КР по итогам 9 месяцев 2025 года. Сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министр Таалайбек Ибраев отметил, что главная задача отрасли — стабильное прохождение осенне-зимнего периода и бесперебойное электроснабжение населения.

По данным ведомства, с начала года в Кыргызстане произведено 11,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а потребление составило 13,8 миллиарда киловатт-часов. Дефицит покрывается импортом — 2,7 миллиарда киловатт-часов.

Читайте по теме
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут

На Токтогульской ГЭС завершается реабилитация третьего гидроагрегата, что позволит увеличить мощность станции на 60 мегаватт. Аналогичные модернизации проходят на Уч-Курганской ГЭС, где мощность выросла на 9 мегаватт, и на Камбаратинской ГЭС-1, где работы ведутся при поддержке Всемирного банка на сумму $1,5 миллиарда.

Введено в эксплуатацию пять малых ГЭС общей мощностью 41 мегаватт, еще четыре откроются до конца года. Кроме того, подписаны инвестиционные соглашения на строительство пяти солнечных и одной ветровой электростанции общей мощностью 3 тысячи 150 мегаватт.

За отчетный период «Кыргызкомур» добыл 655 тысяч тонн угля, а газификация охватила более 7,5 тысячи домохозяйств. Введены новые подстанции и 430 тысяч «умных» счетчиков.

Министр подчеркнул, что успех отрасли зависит от «ответственного отношения энергетиков и надежной работы всех звеньев системы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349320/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош запущена новая подстанция «Кен-Сай»
Соглашение с КНР: в Кыргызстане построят солнечную электростанцию 250 мегаватт
Фонд зеленой энергетики ищет инвесторов для ГЭС и СЭС в регионах
Минэнергетики провело второй раунд консультаций по проекту Камбаратинской ГЭС-1
Министр энергетики КР рассказал Всемирному банку о Камбаратинской ГЭС-1
Саудовский фонд развития и кабмин обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1
Министр энергетики поручил ввести аудит и «нулевую терпимость» к коррупции
Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС
На Уч-Курганской ГЭС установлен ротор гидрогенератора № 3
Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на монетизацию
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
31 октября, пятница
18:30
1 ноября: где в Бишкеке отключат свет 1 ноября: где в Бишкеке отключат свет
17:55
Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье»
17:51
Кыргызстан увеличивает мощность ГЭС и готовится к зимнему сезону без перебоев
17:23
В Кыргызстане в сферу безналичной оплаты вносятся изменения
17:04
Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа