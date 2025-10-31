Кыргызстан увеличивает мощность ГЭС и готовится к зимнему сезону без перебоев

Состоялась коллегия энергокомпаний при Министерстве энергетики КР по итогам 9 месяцев 2025 года. Сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министр Таалайбек Ибраев отметил, что главная задача отрасли — стабильное прохождение осенне-зимнего периода и бесперебойное электроснабжение населения.

По данным ведомства, с начала года в Кыргызстане произведено 11,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а потребление составило 13,8 миллиарда киловатт-часов. Дефицит покрывается импортом — 2,7 миллиарда киловатт-часов.

На Токтогульской ГЭС завершается реабилитация третьего гидроагрегата, что позволит увеличить мощность станции на 60 мегаватт. Аналогичные модернизации проходят на Уч-Курганской ГЭС, где мощность выросла на 9 мегаватт, и на Камбаратинской ГЭС-1, где работы ведутся при поддержке Всемирного банка на сумму $1,5 миллиарда.

Введено в эксплуатацию пять малых ГЭС общей мощностью 41 мегаватт, еще четыре откроются до конца года. Кроме того, подписаны инвестиционные соглашения на строительство пяти солнечных и одной ветровой электростанции общей мощностью 3 тысячи 150 мегаватт.

За отчетный период «Кыргызкомур» добыл 655 тысяч тонн угля, а газификация охватила более 7,5 тысячи домохозяйств. Введены новые подстанции и 430 тысяч «умных» счетчиков.

Министр подчеркнул, что успех отрасли зависит от «ответственного отношения энергетиков и надежной работы всех звеньев системы».