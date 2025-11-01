15:59
Кабмин обновил программу развития опорных центров роста в регионах до 2030 года

Кабмин КР внес изменения в программу создания и развития опорных центров экономического роста на 2025–2030 годы, утвердив новые меры по привлечению инвестиций и стимулированию промышленного потенциала регионов.

Как отмечается в постановлении, государственные и местные органы власти должны создать благоприятные условия для инвесторов, включая наличие развитой инфраструктуры — водоснабжения, канализации, энергоснабжения и транспортных дорог. Планируется формирование промышленных площадок с преференциальными условиями и прозрачными правилами отбора инвесторов.

Особое внимание будет уделено «зеленым» технологиям и компаниям, использующим энергоэффективные решения и сокращающим выбросы парниковых газов. Региональные власти обязаны к 2030 году создать не менее двух-трех индустриальных площадок с привлекательными условиями для бизнеса.

Также документ уточняет финансовые показатели программы и механизмы предоставления целевых трансфертов из республиканского бюджета для поддержки местных инициатив. Финансирование будет осуществляться поэтапно, на основе мастер-планов развития, утвержденных кабинетом министров.

Изменения направлены на реализацию Национальной программы развития до 2030 года, подписанной президентом Садыром Жапаровым в июне 2025 года. Постановление вступит в силу через десять дней.
