Главную улицу Оша реконструируют и украсят «бишкекскими» фонарями

В Оше приступили к обновлению центральной улицы имени Рысбая Абдыкадырова. Как сообщили в мэрии, работы проводятся согласно генеральному плану города.

Реконструкция охватит участок от улицы Курманжан Датки до улицы Закирова. Этот отрезок будет пробит и соединен с улицей Осмонова, что позволит улучшить транспортную связность центра города. Дорогу планируется расширить, благоустроить и полностью обновить по современным стандартам.

Вдоль трассы установят новые светофоры, а устаревшие бетонные ограждения заменят декоративными мраморными плитами. После завершения работ улица приобретет современный и эстетичный облик.

На представленных эскизах видно, что улицу украсят современные декоративные фонари. Аналогичные уже установлены в Бишкеке на обновленном участке проспекта Чингиза Айтматова, рядом с резиденцией «Ынтымак Ордо». Эти конструкции с лепестковыми светильниками в столице стали предметом интернет-мемов и обсуждений в соцсетях.

Отмечается, что обновленный участок пройдет через реку Ак-Буура, соединяя две части города, и станет одной из ключевых транспортных артерий Оша. Эскизный проект подготовлен Ошским региональным управлением градостроительства и архитектуры.