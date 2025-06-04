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Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы

Брата блогера Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес адвоката Шердора Абдыкапарова. Об этом юрист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

— скриншот с видео
Фото — скриншот с видео . Брата блогера Айбека Уланова, оскорбившего убитую Айзирек Эралиеву, задержали сотрудники милиции

По словам Шердора Абдыкапарова, ранее он получал угрозы от брата Айбека Уланова, вчера его задержали.

«Это подтверждает, что в современном мире подобные вопросы решаются в рамках закона, который един для всех, вне зависимости от социального статуса», — отметил адвокат.

Угрозы последовали после того, как Шердор Абдыкапаров инициировал коллективный иск против блогера. Он обратился к неравнодушным кыргызстанцам с просьбой подписать заявление в милицию о возбуждении уголовного дела против Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды.

Юрист намерен привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.

Сам Айбек Уланов извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области женщины. Ранее в сервисе Threads он написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.

Однако многие расценили его извинения как формальность.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331467/
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