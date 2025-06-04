Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы

Брата блогера Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес адвоката Шердора Абдыкапарова. Об этом юрист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Фото — скриншот с видео . Брата блогера Айбека Уланова, оскорбившего убитую Айзирек Эралиеву, задержали сотрудники милиции

По словам Шердора Абдыкапарова, ранее он получал угрозы от брата Айбека Уланова, вчера его задержали.

«Это подтверждает, что в современном мире подобные вопросы решаются в рамках закона, который един для всех, вне зависимости от социального статуса», — отметил адвокат.

Угрозы последовали после того, как Шердор Абдыкапаров инициировал коллективный иск против блогера. Он обратился к неравнодушным кыргызстанцам с просьбой подписать заявление в милицию о возбуждении уголовного дела против Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды.

Юрист намерен привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.

Сам Айбек Уланов извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области женщины. Ранее в сервисе Threads он написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.

Однако многие расценили его извинения как формальность.