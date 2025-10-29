30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 55, 56, 58, 73, 74, жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РУВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сал «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20-я, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманджан Датки);

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 3;

9.30-17.30 — отрезки улиц Луганской, Чкалова, переулок Каджисайский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Чынар, Тулпар), отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, бульвар Эркиндик, дом № 63, отрезки улиц Матыева, Садырбаева, жилмассив «Ынтымак» (улица Чон Арык), отрезки улиц Баха, Гагарина, Матыева, Строительной, Щедрина, переулки Барикадный, Лазурный;

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчи, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная), жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчи» (улица Сибирская), водозабор.

2 Нарынская область Нарынская область

9.00-18.00 — Нарын (участок Сейил-Булак);

10.00-18.00 — село Алыш (нижняя улица).

3 Таласская область Таласская область