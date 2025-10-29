Что сейчас происходит на дороге Арашан—Чункурчак, рассказали в Минтрансе

В Чуйской области активно продолжается строительство дороги Арашан – Чункурчак, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, работы ведутся на участке со 2-го по 22-й километр. Здесь проводится расширение трассы и земляные работы, которые уже выполнены примерно на 85 процентов. Одновременно специалисты устанавливают 46 водопропускных труб и реконструируют две мостовые конструкции.

На участке с 9-го по 11-й километр уже уложен двусторонний асфальт, а на остальных отрезках завершается устройство основания дороги и подготовка к асфальтированию.

Строительство финансируется за счет государственных капитальных вложений.

Как отмечает министерство, трасса Арашан – Чункурчак имеет важное туристическое значение, поскольку ведет к горнолыжной базе и зонам отдыха.