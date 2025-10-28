16:44
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Общество

Кыргызстан объявил конкурс на создание парадной формы для Игр кочевников

Дирекция по национальным видам спорта при Государственном агентстве по физической культуре и спорту КР объявила конкурс на лучший дизайн парадной формы для участников церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Как сообщили в ведомстве, цель конкурса — создать современный, удобный и художественно выразительный костюм, отражающий национальные мотивы и дух кочевников.

Читайте по теме
Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников

Принять участие могут дизайнеры, модельеры и творческие коллективы. Костюм должен быть выполнен в полном комплекте — от головного убора до обуви — в национальном стиле и с фирменной символикой VI Игр кочевников.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2025 года. Конкурс пройдет в два этапа: представление эскизов и концепции и демонстрация готовых образцов одежды.

Призовой фонд:

  •  I место — 150 тысяч сомов;
  •  II место — 100 тысяч сомов;
  •  III место — 80 тысяч сомов.

Победившие дизайны будут использованы на официальных мероприятиях VI Всемирных игр кочевников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348844/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнителей русского романса
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса
В ГУОБДД ищут будущих инспекторов: конкурс открыт для молодых и амбициозных
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конкурсе «Алдын согун» в РФ
Должность руководителей восьми медучреждений вакантна. Объявлен конкурс
В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн
В кабмине обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников
Стимул для исследований. Преподаватели вузов в КР могут выиграть до $200 тысяч
Школьник из Оша занял первое место на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
28 октября, вторник
16:25
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле нового автовокзала Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле нового...
16:22
Наедине с болью. В Кыргызстане возник дефицит жизненно важного лекарства
16:18
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
16:18
В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана
15:59
В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов