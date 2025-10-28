Кыргызстан объявил конкурс на создание парадной формы для Игр кочевников

Дирекция по национальным видам спорта при Государственном агентстве по физической культуре и спорту КР объявила конкурс на лучший дизайн парадной формы для участников церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Как сообщили в ведомстве, цель конкурса — создать современный, удобный и художественно выразительный костюм, отражающий национальные мотивы и дух кочевников.

Принять участие могут дизайнеры, модельеры и творческие коллективы. Костюм должен быть выполнен в полном комплекте — от головного убора до обуви — в национальном стиле и с фирменной символикой VI Игр кочевников.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2025 года. Конкурс пройдет в два этапа: представление эскизов и концепции и демонстрация готовых образцов одежды.

Призовой фонд:

I место — 150 тысяч сомов;

II место — 100 тысяч сомов;

III место — 80 тысяч сомов.

Победившие дизайны будут использованы на официальных мероприятиях VI Всемирных игр кочевников.