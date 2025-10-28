10:29
Общество

Сотрудники УПСМ и экоактивист вместе убрали панораму Бишкека

В рамках плановой физической подготовки сотрудники управления Патрульной службы милиции провели марш-бросок до панорамы Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По прибытии на место работники управления заметили экоактивиста Андрея, который самостоятельно занимался уборкой территории. Его примеру последовали сотрудники УПСМ и решили присоединиться к инициативе, проведя совместную уборку.

Объединив усилия, участники показали, что забота о чистоте города — общее дело каждого. Такая совместная акция стала хорошим примером патриотизма, командного духа и гражданской ответственности.

Марш-бросок и экологическая инициатива прошли в дружеской атмосфере, объединив усилия сотрудников милиции и гражданского общества ради одной цели — сделать Бишкек чище и красивее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348774/
