В Кыргызстане в 2025-м построено и обновлено более 1 тысячи 200 километров дорог

В этом году Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана реализовало ряд крупных дорожных проектов по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в числе приоритетных направлений — строительство и реконструкция автодорог Барскоон — Бедел, Балыкчи — Боконбаево — Каракол, Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка, Нарын — Баетов.

Особое внимание уделено развитию дорожной сети вокруг Бишкека. Ведется активное строительство участков Бишкек — Кант, Бишкек — Кунтуу — Шопоков, Лебединовка — ГЭС-5, а также северной объездной дороги столицы. Начато возведение новой шестиполосной магистрали в обход города, что позволит снизить транспортную нагрузку и предотвратить пробки.

За 2025 год завершен капитальный ремонт 33 километров дороги Узген — Мырзаке — Кара-Кульджа, реконструированы дороги Ош — Баткен — Раззаков и Тюп — Кеген, обновлена центральная улица Чолпон-Аты.

Кроме того, реализованы давно ожидавшиеся проекты по реконструкции автодорог Ош — Баткен — Раззаков и Тюп — Кеген, которые имеют важное значение для развития туризма и улучшения региональных связей.

В рамках инвестиционного финансирования реконструируются автодороги Корумду — Балбай Баатыр, участок от села Барскоон до Каракола, а также Суусамыр — Талас — Тараз. Начато строительство тоннеля протяженностью 748 метров на трассе Бишкек — Ош.

По данным Минтранса, в этом году в стране асфальтировано более 1 тысячи 200 километров дорог — рекордный показатель за последние годы.