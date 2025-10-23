15:37
Общество

В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовокзал

В Нарыне состоялось открытие реконструированного автовокзала, который теперь полностью соответствует современным стандартам обслуживания пассажиров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Обновленный объект посетил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки по Нарынской области. Он отметил, что главная цель проекта — обеспечить граждан качественным сервисом и комфортными условиями.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовокзал

«Такого уровня вокзала нет ни в одном другом регионе. Важно использовать его по назначению и бережно относиться к созданной инфраструктуре», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Капитальный ремонт автовокзала проводился под контролем управления делами президента, а финансирование в размере 53 миллионов сомов выделено из стабилизационного фонда.

В здании установлены отопительная система и кондиционеры, созданы современные зоны ожидания для пассажиров, а на втором этаже оборудованы комнаты отдыха для водителей, прибывающих из других регионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348229/
