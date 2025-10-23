12:33
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь

Общественный фонд имени Турдакуна Усубалиева выступил с заявлением по поводу инициативы переименовать село Кочкор в честь Героя Кыргызской Республики.

В пресс-релизе фонда, опубликованном 22 октября, отмечается, что предложение акскалов Кочкорского района продиктовано искренним желанием увековечить память выдающегося государственного деятеля. Однако представители семьи выразили позицию несогласия с данной инициативой, подчеркнув, что сам Турдакун Усубалиев всегда придавал большое значение сохранению исторической памяти и названий мест, связанных с историей страны.

«Переименование Кочкора, напротив, приведет к изменению исторического облика района и утрате его культурно-географического значения. Турдакун Усубалиев неоднократно подчеркивал важность бережного отношения к историческим названиям и топонимам», — говорится в обращении.

Фонд также отметил, что в Кочкоре и так сохраняется память о Турдакyне Усубалиеве — здесь установлены памятные знаки, проводятся культурные и просветительские мероприятия, посвященные его деятельности.

Документ подписал исполнительный директор фонда — Эсен Усубалиев, внук государственного деятеля.

 

Справка:

Турдакун Усубалиев (1919–2015) — государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики, возглавлял Совет министров Киргизской ССР в 1961–1986 годах. Его называют одним из архитекторов современного Бишкека и человеком, при котором Кыргызстан сделал значительный экономический и инфраструктурный рывок.
