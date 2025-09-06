Кочкор получит 900 миллионов сомов на новые больницы, спорткомплекс и парк

Кочкорский район получит 900 миллионов сомов на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Нарынскую область.
Кроме того, 100 миллионов сомов предусмотрено на создание дополнительных условий на стадионе «Ормон-Хан». Столько же — на полную реконструкцию парка площадью 5 гектаров.
Камчыбек Ташиев поручил местным властям в кратчайшие сроки приступить к реализации проектов и обеспечить качество выполняемых работ.