Кочкор получит 900 миллионов сомов на новые больницы, спорткомплекс и парк

Кочкорский район получит 900 миллионов сомов на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Нарынскую область.

Он осмотрел четыре крупных объекта, которые будут обновлены за счет выделенных средств. Так, в рамках реконструкции районного центра семейных врачей планируется построить два новых четырехэтажных корпуса и общежитие для медиков. На эти цели направят 500 миллионов сомов.

Кроме того, 100 миллионов сомов предусмотрено на создание дополнительных условий на стадионе «Ормон-Хан». Столько же — на полную реконструкцию парка площадью 5 гектаров.

Еще 200 миллионов сомов выделят на строительство современного спорткомплекса на базе районной спортивной школы.

Камчыбек Ташиев поручил местным властям в кратчайшие сроки приступить к реализации проектов и обеспечить качество выполняемых работ.