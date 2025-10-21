В 2025 году из бюджета выделили 71 миллион сомов на оборудование для оцифровки архивных документов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Архивной службы Аскат Назаралиев.

По его словам, в первую очередь стоит вопрос оцифровки документов постоянного срока хранения, для которых есть риск утери данных.

«К сожалению, целлюлоза имеет свой срок жизни. Тем более условия хранения в наших госархивах не отвечают нормам. У нас нет зданий, как в развитых странах. Из 2,8 миллиона единиц хранения на сегодня оцифровали только около 25 тысяч, или менее 1 процента. Процесс оцифровки шел медленно, но с 2017-го. Для этого в 2015-2016 годах мы закупили восемь книжных сканеров, которые установили в центральные госархивы и четыре областных управления. То есть даже все госархивы не могли обеспечить оборудованием для сканирования, поскольку оно дорогое», — сказал Аскат Назаралиев.

Он добавил, что Минцифры в этом году пошло навстречу службе, а также получен отклик от администрации президента. В результате выделен 71 миллион сомов на оборудование для оцифровки архивных документов.

«Провели несколько конкурсов, еще два на стадии исполнения. Надеюсь, закупим 14 книжных сканеров и обеспечим самые крупные архивы. Оцифровка — относительно медленная работа. В первую очередь у нас стоит задача по сохранению историко-культурного наследия, чтобы вывести из оборота оригиналы документов, к примеру, Кара-Киргизской автономной области, чтобы их один раз оцифровать и к ним больше никто не прикасался. Затем перейдем к документам, которые требуются больше для использования, и другие», — отметил Аскат Назаралиев.