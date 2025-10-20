14:11
Общество

Смертельное ДТП в Бишкеке. Медики рассказали о состоянии остальных пострадавших

Пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия 18 октября на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке переведены из реанимации в отделение травматологии. Об этом 24.kg сообщили в Больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, пострадавшим 18-19 лет, в настоящее время их состояние стабильное.

«У одного пациента перелом плечевой кости со смещением, у второго перелом большеберцовой кости, у третьего перелом бедренной кости. Плюс у всех черепно-мозговые травмы. Проводим курс лечения, у одного точно будет оперативное лечение, у двоих пока рановато что-либо говорить, возможно, будет наложен гипс. Позже станет известно, проводим обследования», — сказали в больнице.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова. В результате столкновения с Lexus RX 330 автомобиль Toyota Camry вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов. На месте погиб 13-летний мальчик. Остальные трое пострадавших госпитализированы с различными травмами.

После ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». 17-летнего подозреваемого арестовали на месяц. Суд постановил направить его в воспитательно-трудовую колонию № 14 села Вознесеновка Чуйской области на период следствия.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего, если будет установлено, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего надзора или передачи машины лицу без права управления.
