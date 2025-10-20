В Новосибирской области России ужесточают миграционный контроль

В этом году в Новосибирскую область России с целью трудоустройства прибыло 113 тысяч мигрантов. Согласно данным управления по вопросам миграции Главного управления МВД РФ по региону, среди приезжих преобладают граждане Узбекистана, на втором месте — мигранты из Таджикистана, третье место делят между собой Кыргызстан и Казахстан.

Отмечается, что для приезжающих исключительно на заработки регион увеличивает стоимость патента в 2026-м на 37 процентов — до 10 тысяч 860 рублей 70 копеек. Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева заметила, что это пополнит областной бюджет на сумму около 2,5 миллиарда рублей.

Первый вице-губернатор Владимир Знатков подписал постановление о расширении запрета на прием на работу иностранцев, работающих по патентам. К уже существующим ограничениям на труд в розничной торговле алкоголем и табаком, в легковом такси и дошкольном образовании добавились новые запреты: автомобильные грузоперевозки, работа социальных столовых и буфетов в офисах, больницах и учебных заведениях, а также деятельность в области спорта.

При трудоустройстве во всех этих сферах приоритет будет отдаваться гражданам России.

Продолжаются проверки соблюдения миграционного законодательства. 10 сентября истек срок легализации мигрантов, установленный президентским указом. Иностранцы, находящиеся в РФ без разрешения, должны были уладить проблемы со своим положением либо покинуть страну. В Новосибирской области таким образом урегулировали свой правовой статус более 2 тысяч 800 мигрантов, однако каждая из проверок объектов, где живут и трудятся гастарбайтеры (правоохранители проверили 5 тысяч за семь месяцев), выявляет десятки и сотни нелегалов, выдворяемых за пределы России.