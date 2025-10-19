Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев

В Чуйской области на 55-м году жизни скончался предприниматель Журат Абдуллаев — один из совладельцев зоны отдыха «Гавайи», расположенной вблизи Токмока. Информацию о его смерти сообщили близкие.

По словам родственников, у него внезапно поднялось давление, после чего он потерял сознание.

Фото из архива. Журат Абдуллаев

Журат Абдуллаев был известен как представитель семейного бизнеса Абдуллаевых. Ему и его родственникам принадлежали туристический комплекс «Гавайи», компания «Умут и Ко», молочный бренд «Ак-Сут» и гостиница Grand Hotel Burana.

В 2022 году Госкомитет национальной безопасности сообщал о задержании Журата Абдуллаева по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Силовики тогда изъяли бронетехнику и арсенал, а также заявили о перечислении в бюджет более 800 миллионов сомов в рамках процессуального соглашения. Позже суд назначил штраф в размере 100 тысяч сомов, техника и оружие были конфискованы.

Комплекс «Гавайи» продолжал работать как туристический объект с кафе, бассейнами, коттеджами и мини-зоопарком в Ысык-Атинском районе.