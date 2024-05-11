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Общество

В Бооме четыре дня будут спускать опасные камни. Дорогу частично перекроют

С 13 по 17 мая на 129-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в Боомском ущелье (3 тысячи 899-й километр железной дороги) проведут работы по спуску опасных камней. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, работы будут проводить с 9.00 до 15.00 после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД.

«Во время очистки дороги транспорт будут направлять по одной полосе. При накоплении более 30-40 машин работы по спуску камней будут прекращать и пропускать авто», — говорится в сообщении.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293720/
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