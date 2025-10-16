19:19
Общество

17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 6, отрезки улицы Орозбекова, Боталиева, Тоголока Молдо, Фере, переулок Майлисайский;
  • 9.30-18.00 — 12-й микрорайон, дом № 12/1;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык, Заман, Макмал, Кок-Талаа, Беш-Темир, Терек-Сай);
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо-2» (улицы Кут, Каркыра);
  • 9.00-15.45 — улица Панфилова, дом № 239;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак Шоокум, Ашар, Чамгарак, Жолон), «Ала-Тоо» (улицы Терек Сай, Улук тоо, Кара-Алма);
  • 10.00-14.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семизбел, Кадыр-Ата);
  • 9.00-18.00 — села Мраморное (улицы Мраморное, Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Нижняя-Ала-Арча (улицы Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Северная), жилмассив «Жениш» (улицы Токтогул, Билал), улица Кыргызская, дом № 173В, отрезки улиц Троицкой, Лумумбы, военный госпиталь, наркодиспансер.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Луговое (улицы Трансформаторная, Аламединская, Садовая, Луговая), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), микрорайон «Учкун» (улица Манас), села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная, Дачная), Байтик (улицы Береговая, Байтика, СПК «Гидрогеолог», «Новостройка», СТ «Жазуучу»).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта, село Суусамыр;
  • 9.00-16.00 — села Новониколаевка (улицы Школьная, Луговая), Орто-Суу.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кичи Кемин (улица Бектенова);
  • 9.00-18.00 — село Кашкелен.

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Марковского, Герцена, Салиева, Октябрьская, Пушкина, Некрасова, Люксембург, Валиханова, Набережная, Горького, Пржевальского, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»), село Интернациональное (улица Первомайская, дома №№ 49-117).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Темен-Суу (улица Красноармейская), Александровка (улица Буденного), Садовое (улица Киргизская), Сретенка (больница).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Полевая, Садовая, Молодежная, Западная, Северная, Мичурина, Спортивная, Чолпонкулова, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, переулки Садовый, Западный, Атбашинский), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Ленина, Киргизская, Проектируемая, Октябрьская), село Чат-Кель (улицы Восточная, Первомайская);
  • 9.00-18.00 — села Кожомкул (улица Полярная), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», войсковая часть № 97632), Новопавловка (улицы Ворошилова, Комсомольская, Луговая, Лавровых, Колхозная, Кирова, Бейшеналиева, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Гоголя, Почтовая, Громовой, Таласская, Фрунзе, Школьная, Корсаковых, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Баян, Маяковского, Железнодорожная, Учительская, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Северная, Ынтымак, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Жакшылык, Береке, Биримдик, Достук, Тан-Шоола, Ырыскы, Эне-Сай, Керме-Тоо, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш уулу Темирбек, Маматемин-Ата, МТФ-2, Ийгилик, Кыргызстан, Адилет, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Доолот, Крупская, Сары-Озон, жилмассив «Алтын-Ордо»), Сокулук (улица Калинина).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Советская, Ленина, Комсомольская, Верхняя, Чапаева, Мичурина, Северная, Ворошилова, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Подгорная, Центральная, Первомайская, Октябрьская, Сайдозимова, переулки Фабричный, Аптечный, Колхозный, Западный, Кузнечный).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Строительная, Пионерская, Заводская, Татарская, Фурманова, Дубовицкого), село Чуй (улицы Ключевая, Заречная, Луговая).
