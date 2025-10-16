Опасно для жизни: концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума

Концентрация углекислого газа (CO₂) в атмосфере Земли в 2024 году росла рекордными темпами и достигла новых максимумов. Это усилило долгосрочные тенденции глобального потепления и экстремальных погодных явлений, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Рост уровня CO₂ был вызван продолжающимися выбросами от деятельности человека, усилением лесных пожаров, а также снижением способности суши и океанов поглощать углекислый газ. Это явление может запустить новый опасный климатический цикл, предупреждают эксперты.

Согласно новым данным по парниковым газам, темпы роста концентрации CO₂ в три раза превысили показатели 1960-х: если тогда среднегодовое увеличение составляло около 0,8 миллионной доли, то с 2011-го по 2020-й оно возросло до 2,4 миллионной доли в год.

При этом между 2023 и 2024 годами прирост составил рекордные 3,5 миллионной доли — это самый высокий показатель с начала наблюдений в 1957-м.

Средняя концентрация CO₂ в атмосфере достигла 423,9 миллионной доли. Для сравнения, в 2004 году этот показатель составлял 377,1 миллионной доли.

Примерно половина всех выбросов CO₂ остается в атмосфере, а остальная часть поглощается сушей и океаном. Однако это природное «хранилище» углекислого газа ослабевает по мере потепления климата, снижения растворимости углекислого газа в океанах и учащения засух.

«Есть опасения, что способность суши и океанов поглощать CO₂ снижается, что приведет к ускорению глобального потепления. Поэтому необходимо постоянно усиливать мониторинг парниковых газов, чтобы понимать, как формируются эти обратные связи», — отметила старший научный сотрудник ВМО Оксана Тарасова.

Новые максимумы установили и другие долгоживущие парниковые газы — метан и закись азота. Уровень метана достиг 1 тысячи 942 миллиардных долей, на 166 процентов выше доиндустриального уровня, а закиси азота — 338 миллиардных долей, что на 25 процентов выше прежних значений.

«Тепло, удерживаемое CO₂ и другими парниковыми газами, усиливает воздействие на наш климат и приводит к более экстремальным погодным условиям. Таким образом, сокращение выбросов имеет важное значение не только для нашего климата, но и для нашей экономической безопасности и благополучия общества», — подчеркнула заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.