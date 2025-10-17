В Бишкеке 17 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 6, отрезки улицы Орозбекова, Боталиева, Тоголока Молдо, Фере, переулок Майлисайский;
- 9.30-18.00 — 12-й микрорайон, дом № 12/1;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык, Заман, Макмал, Кок-Талаа, Беш-Темир, Терек-Сай);
- 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо-2» (улицы Кут, Каркыра);
- 9.00-15.45 — улица Панфилова, дом № 239;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак Шоокум, Ашар, Чамгарак, Жолон), «Ала-Тоо» (улицы Терек Сай, Улук тоо, Кара-Алма);
- 10.00-14.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семизбел, Кадыр-Ата);
- 9.00-18.00 — села Мраморное (улицы Мраморное, Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Нижняя-Ала-Арча (улицы Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Северная), жилмассив «Жениш» (улицы Токтогул, Билал), улица Кыргызская, дом № 173В, отрезки улиц Троицкой, Лумумбы, военный госпиталь, наркодиспансер.
- 13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.
У кого намечается той
Светлана Назаренко
Родилась 17 октября 1970 года. Певица.
Памятные даты
Международный день за искоренение нищеты
17 октября 1987 года более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948-м была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.
В 1992 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за искоренение нищеты. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.
Люди, которые меняли мир
Родилась скульптор Ольга Мануйлова
Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.
За 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.
Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.
В Кыргызстан попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в КР навсегда.
Одна из самых знаменитых работ Ольги Мануйловой — памятник Тоголоку Молдо, над которым скульптор работала много лет. Еще в 1940 году, познакомившись с поэтом на праздновании юбилея Токтогула, она вылепила портрет незаурядного представителя кыргызской культуры. Этот портрет вошел в историю кыргызского искусства как одно из первых и правдивых монументальных воплощений национального образа.
Умерла в 1984-м.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.