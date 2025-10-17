В Бишкеке 17 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 6, отрезки улицы Орозбекова, Боталиева, Тоголока Молдо, Фере, переулок Майлисайский;

9.30-18.00 — 12-й микрорайон, дом № 12/1;

9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык, Заман, Макмал, Кок-Талаа, Беш-Темир, Терек-Сай);

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо-2» (улицы Кут, Каркыра);

9.00-15.45 — улица Панфилова, дом № 239;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак Шоокум, Ашар, Чамгарак, Жолон), «Ала-Тоо» (улицы Терек Сай, Улук тоо, Кара-Алма);

10.00-14.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева;

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семизбел, Кадыр-Ата);

9.00-18.00 — села Мраморное (улицы Мраморное, Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Нижняя-Ала-Арча (улицы Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Северная), жилмассив «Жениш» (улицы Токтогул, Билал), улица Кыргызская, дом № 173В, отрезки улиц Троицкой, Лумумбы, военный госпиталь, наркодиспансер.

13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.

У кого намечается той

Светлана Назаренко

Родилась 17 октября 1970 года. Певица.

Памятные даты

Международный день за искоренение нищеты

17 октября 1987 года более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948-м была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

В 1992 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за искоренение нищеты. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

Люди, которые меняли мир

Родилась скульптор Ольга Мануйлова

Фото Open.kg. Ольга Мануйлова (в центре)

Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.

За 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.

Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.

В Кыргызстан попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в КР навсегда.

Фото из интернета. Памятник Ивану Панфилову, который установлен 7 ноября 1942 года у парка имени легендарного генерала

Одна из самых знаменитых работ Ольги Мануйловой — памятник Тоголоку Молдо, над которым скульптор работала много лет. Еще в 1940 году, познакомившись с поэтом на праздновании юбилея Токтогула, она вылепила портрет незаурядного представителя кыргызской культуры. Этот портрет вошел в историю кыргызского искусства как одно из первых и правдивых монументальных воплощений национального образа.

Умерла в 1984-м.

Куда сходить

