Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть вторую часть кыргызского фильма об агенте под прикрытием, третью полнометражную картину во франшизе «Трон», а также комедийный хоррор.

1
«Айжамал 2» (экшен-комедия)

Продолжение нашумевшей экшен-комедии про Данияра — агента под прикрытием. Он также борется с преступностью в разных образах. Но судьба снова сводит его с Айжамал, теперь им вместе придется бороться с новой преступной группировкой.

2
«Изумительная Мокси» (мультфильм)

Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.

3
«Ужастики. Ожившие рисунки» (фэнтези)

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить.

4
«Трон: Арес» (фантастика)

Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.

