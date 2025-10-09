Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть вторую часть кыргызского фильма об агенте под прикрытием, третью полнометражную картину во франшизе «Трон», а также комедийный хоррор.
Продолжение нашумевшей экшен-комедии про Данияра — агента под прикрытием. Он также борется с преступностью в разных образах. Но судьба снова сводит его с Айжамал, теперь им вместе придется бороться с новой преступной группировкой.
Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.
Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить.
Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.