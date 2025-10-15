Выборы-2025. В Гепрокуратуре предупредили о запрете админресурса

Начальник управления по надзору за соблюдением прав граждан Главного управления по надзору за исполнением законов и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры КР Манасбек Акматалиев напомнил в эфире «Биринчи радио» о запрете использования админресурса во время досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По его словам, Генпрокуратуре поручено обеспечить соблюдение Конституции и законов КР. «В настоящее время ГП проводит организационные мероприятия, то есть создание штабов в областных и районных прокуратурах. Особое внимание будет уделяться вопросам использования, злоупотребления админресурсом со стороны государственных и муниципальных служащих», — сказал Манасбек Акматалиев.

Он отметил, что в современном мире все пользуются социальными сетями, поэтому даже репост за определенного кандидата со стороны госслужащего будет считаться злоупотреблением админресурсом.

Член ЦИК Узарбек Жылкыбаев добавил, что админресурс — понятие широкое. «Допустим, имеется в селе Дом культуры, и руководитель айыльного аймака может предоставить помещение для встречи с избирателями одному кандидату и отказать другому, или кому-то сдает помещение в аренду за 5 тысяч сомов, а кому-то — за 20 тысяч. Это тоже является админресурсом. Для всех кандидатов должны быть созданы одинаковые возможности.

Или в школах есть родительские чаты в мессенджерах, если классный руководитель или директор школы поделится агитационными роликами, фотографиями, это тоже админресурс.

Понятно, если руководители собирают своих подчиненных и заставляют агитировать или голосовать за определенного кандидата, это уже прямое использование админресурса, но есть и скрытые случаи. Поэтому просим всех государственных и муниципальных служащих, всех бюджетников воздержаться от участия в предвыборной агитационной кампании. А гражданский долг можно выполнить молча — пойти и проголосовать», — подчеркнул он.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.