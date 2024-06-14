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Общество

Книгу певицы Анжелики продали на аукционе за $17 тысяч

На днях певица Анжелика Кайратова отметила свое 35-летие в одном из ресторанов Бишкека. На мероприятии она сообщила, что объявляет творческий перерыв на десять лет.

По словам исполнительницы, в это время она не будет выпускать песни и снимать клипы.

«В 45 лет буду ли петь — это тоже неизвестно. Хочу быть обычной женщиной. За десять лет напишу книгу из трех томов. Хочу сделать акцент на бизнес, развивать свои инвестиционные компании и заняться благотворительностью», — сказала Анжелика журналистам.

На презентационном стенде книги Анжелики указано, что она владеет 12 действующими бизнес-проектами.

На торжестве артистка презентовала автобиографическую книгу под названием «12». Название работы она объяснила тем, что любит эту цифру.

«Родилась 12 июня в 12.00. Эта цифра всегда сопровождает меня по жизни», — призналась Анжелика Кайратова.

Один из гостей мероприятия предприниматель Азамат Кылычев сообщил, что книгу Анжелики на аукционе купили за $17 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296701/
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