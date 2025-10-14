20:12
Общество

После жалоб жителей мэрия Бишкека установила новые мусорные баки

Фото пресс-службы мэрии

После жалоб жителей мэрия столицы установила новые мусорные контейнеры на улицах Уметалиева и Турусбекова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Напомним, в соцсетях появились фото перевернутых мусорных баков на улицах Уметалиева и Турусбекова. По словам горожан, подобная ситуация наблюдалась уже около месяца, и после опустошения баков мусор скапливается вокруг площадок.

В МП «Тазалык» ответили, что контейнеры перевернули, когда их меняли на новые и что работа выполнена в установленном порядке.

