Мэрию Бишкека просят организовать по городу скверы и парки

Депутаты Бишкекского городского кенеша попросили руководство столичной мэрии обустроить по городу скверы и парки.

Нардеп Аскар Алмаз уулу отметил, что в «Аламедине-1» нет хорошего сквера, а «люди с детьми ходят гулять».

Его коллега Айканыш Ашырова добавила, что много лет поднимается вопрос строительства сквера на пересечении улиц Панфилова и Туголбай-Ата. «Жители неоднократно обращались с такой просьбой, в том числе к президенту. Они получают обещания, но ничего не предпринимается в этом направлении. Сейчас даже ходят слухи, что мэрия собирается отдать этот участок под строительство многоэтажного дома», — сказала она.

Вице-мэр Азамат Кадыров заверил, что многоэтажный дом строить на озвученном участке не будут. «Есть план застройки, что им предусмотрено, то и будет. Пока не могу сказать, появится ли там сквер или нет. Письменно ответим», — сказал он.

Депутат Максат Алымбеков напомнил, что мэрии давали поручение определить по городу участки для строительства парков и скверов.