Почти каждый третий ребенок в Европе и ЦА подвергается физическим наказаниям

Почти каждый третий ребенок в Европе и Центральной Азии подвергается дома физическим наказаниям, а две трети детей сталкиваются с психологической агрессией. Согласно новому докладу, опубликованному Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), это наиболее распространенные формы насилия в отношении несовершеннолетних.

Как передает Служба новостей ООН, данные доклада свидетельствуют о том, что физические наказания, в том числе шлепки, щипание и побои, применяются в отношении более чем 30 процентов детей региона. А от психологической агрессии, в том числе угроз, унижений и словесных оскорблений, страдают до 69 процентов детей в 15 странах и территориях региона, по которым имеются сведения.

Как показывают данные, более 90 процентов родителей считают, что в физических наказаниях и психологической агрессии нет необходимости, но многие по-прежнему прибегают к ним. Зачастую это обусловлено их неспособностью контролировать собственные эмоции и неосознанием долгосрочного пагубного воздействия насильственных методов дисциплины на развитие и поведение детей.

Эксперты подчеркивают, что дети, подвергающиеся физическому или психологическому насилию, чаще страдают психическими расстройствами, испытывают трудности в школе и демонстрируют агрессивное поведение. Такие последствия могут продолжаться и во взрослом возрасте, что повышает вероятность возникновения насилия в их будущих семьях и местных сообществах.

Это способствует сохранению порочного круга передающегося из поколения в поколение насилия.

Уточняется, что на сегодня телесные наказания при любых обстоятельствах, в том числе дома, запрещены в 38 из 55 стран и территорий региона, однако законодательство должно подкрепляться конкретной поддержкой родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, в том числе программами обучения родителей и услугами по поддержке семьи.

В докладе также анализируется распространенность сексуального насилия и насилия в отношении детей в школе:

От 1 до 14 процентов женщин в 19 государствах ЕС сообщают, что подвергались сексуальному насилию до 15 лет, хотя реальные цифры, вероятно, гораздо выше.

В среднем 11 процентов детей региона сообщают, что подвергались травле в школе, 15 процентов сообщают, что сталкивались с кибербуллингом, а 10 процентов участвовали в драках.

Глобальные издержки насилия в отношении детей, по информации ЮНИСЕФ, оцениваются в $7 триллионов в год, что составляет около 8 процентов мирового ВВП.

ЮНИСЕФ предлагает шесть рекомендаций, направленных на ускорение прогресса: