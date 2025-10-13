14:17
Общество

В Октябрьском районе Бишкека отремонтируют дороги и тротуары: объявлен тендер

В Октябрьском районе Бишкека отремонтируют дороги и тротуары. Муниципальная администрация объявила тендер на капитальный ремонт — заявка размещена на портале госзакупок.

Сумма затрат на реконструкцию дорожного полотна и обновление пешеходных зон составляет 18 миллионов 5 тысяч сомов.

Планируется отремонтировать дороги по улице Суеркулова — вдоль домов № 4, 6, 8, 8/1, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 77 и 79 с восточной стороны до улицы Жукеева-Пудовкина.

В проекте прописан капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров.

Предложения принимаются до 24 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346971/
