В Бишкеке 14 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.
Отключение света, газа, воды
9.00-24.00 не будет питьевой воды в районах:
- улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район Coca-Cola;
- улицы Садыгалиева — Дэн Сяопина — Патриса Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — Большая Чуйская Кольцевая дорога — Ленская — Космонавтов — Коммунарова — Большая Чуйская Кольцевая дорога — река Ала-Арча — Рыскулова — Дэн Сяопина — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский — Патриса Лумумбы — Джамгырчинова — Садыгалиева;
- жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», 110-й квартал, микрорайон «Достук».
- 14-15 октября — район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Медерова, Панфилова, ВБЧК.
13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.
У кого намечается той
Эркинбек Осоев
Родился 14 октября 1976 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Японии.
Памятные даты
Образована Кара-Киргизская автономная область
Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — Пишпек.
В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924-го из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской области бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.
Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, пять волостей Ферганского уезда, две волости Кокандского уезда Ферганской области, 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.
25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.
Всемирный день стандартов
Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.
В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.
Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.
Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847-го. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Толен Шамшиев
Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.
Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.
Печатается с 1931-го. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934 году. Главной темой творчества поэта в 30-е явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».
Является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Турсун Парда и других.
Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.
Родился художник Турсунбек Койчиев
Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР.
Творческая деятельность началась в 1965-м с участия в республиканских выставках. Работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз.
Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства.
Умер 1 июля 2016 года.
Умер специалист-лесовод Петр Ган
Родился 4 апреля 1916 года в Алупке Крымской АССР. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.
В 1946-м приехал в Кыргызстан.
Имя Петра Гана занимает особое место среди тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие кыргызской науки о природе. Всю свою жизнь он посвятил сохранению и умножению лесов, повышению их продуктивности и рациональному использованию.
Широко известен за пределами республики как инициатор, исследователь и пропагандист горного лесоразведения. Опубликовал 76 работ, в том числе 8 монографий, 11 рекомендаций по лесохозяйственному производству. 32 монографии изданы под его редакцией.
Именем Петра Гана назван Институт леса и ореховодства НАН КР.
Умер 14 октября 1993 года.