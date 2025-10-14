В Бишкеке 14 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.00-24.00 не будет питьевой воды в районах:

улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район Coca-Cola;

улицы Садыгалиева — Дэн Сяопина — Патриса Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — Большая Чуйская Кольцевая дорога — Ленская — Космонавтов — Коммунарова — Большая Чуйская Кольцевая дорога — река Ала-Арча — Рыскулова — Дэн Сяопина — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский — Патриса Лумумбы — Джамгырчинова — Садыгалиева;

жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», 110-й квартал, микрорайон «Достук».

14-15 октября — район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Медерова, Панфилова, ВБЧК.

13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.

У кого намечается той

Эркинбек Осоев

Родился 14 октября 1976 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Японии.

Памятные даты

Образована Кара-Киргизская автономная область

Фото foto.kg. Празднование образования Кара-Киргизской АО

Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — Пишпек.

В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924-го из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской области бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.

Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, пять волостей Ферганского уезда, две волости Кокандского уезда Ферганской области, 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.

25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.

Всемирный день стандартов

Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.

Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847-го. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.

Марш обессмертил имя Мендельсона: сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии, а в интернете появляется все больше кавер-версий произведения.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Толен Шамшиев

Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.

Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.

Печатается с 1931-го. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934 году. Главной темой творчества поэта в 30-е явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».

Является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Турсун Парда и других.

Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.

Родился художник Турсунбек Койчиев

Фото Министерства культуры КР. Турсунбек Койчиев

Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР. Творческая деятельность началась в 1965-м с участия в республиканских выставках. Работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз. Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства. Умер 1 июля 2016 года.

Умер специалист-лесовод Петр Ган

Фото из интернета. Петр Ган