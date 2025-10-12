10:18
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 12 октября в Бишкеке было в 1985 году

Самым холодным 12 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1985 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −3 градуса.

Самым теплым — в 2023-м, когда температура составила +31,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 октября в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью до +9.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346814/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 11 октября в Бишкеке было в 1955 году
Температурные рекорды. Самым холодным 5 октября в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым холодным 4 октября в Бишкеке было в 1974 году
Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году
Температурные рекорды. Самым теплым 27 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
Температурные рекорды. Самым жарким 14 сентября в Бишкеке было в 1989 году
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
В&nbsp;Аламединском районе поймали воров, охотившихся за&nbsp;деньгами и&nbsp;ювелиркой В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
12 октября, воскресенье
10:18
Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал директоров глава ГКНБ Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал ди...
10:00
Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
09:45
Приграничный конфликт произошел между Афганистаном и Пакистаном
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 12 октября в Бишкеке было в 1985 году
09:15
Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
11 октября, суббота
21:34
Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 октября: местами дожди
20:26
Новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса — имя состоит из 2 тысяч 253 слов