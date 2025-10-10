Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус

В социальных сетях распространяется видео, на котором молодой парень силой протискивается в, казалось бы, полностью забитый автобус. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей.

Горожане отмечают, что ежедневно сталкиваются с подобными трудностями — общественный транспорт в столице не справляется с пассажиропотоком. Несмотря на усилия мэрии, проблема сохраняется и особенно остро стоит в часы пик.

«Взрослый парень еще может втиснуться силой, а что делать школьникам и подросткам? Они ведь физически не смогут поступить так же», — пишут комментаторы.

Напомним, в Бишкеке продолжается обновление автобусного парка и внедрение новой маршрутной сети. Однако жители города подчеркивают, что меры пока не решают проблему переполненности транспорта.