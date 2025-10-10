14:28
В Кеминском районе спасли детеныша краснокнижного оленя

В урочище Боо-Жетпес Кеминского района 9 октября состоялось совместное мероприятие сотрудников ООПТБ Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и представителей организации NABU. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Во время работы было установлено, что пастух С.Э., находясь на летнем пастбище около месяца назад, обнаружил раненого детеныша оленя. Поскольку детеныш не мог самостоятельно передвигаться, мужчина приютил его и ухаживал за ним до полного выздоровления.

После восстановления животного пастух обратился к сотрудникам природоохранных органов и сообщил о находке. За бережное отношение к дикой природе и проявленную заботу С.Э. выражена официальная благодарность, а также составлен соответствующий акт.

Выздоровевший детеныш был передан в реабилитационный центр NABU, расположенный в урочище Терек-Сулуу Кеминского района.

Минприроды КР напоминает, что олень занесен в Красную книгу Кыргызской Республики. Согласно постановлению, за его отстрел или уничтожение предусмотрен штраф в размере 1,5 миллиона сомов.
