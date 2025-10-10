14:28
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Общество

Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года

Сегодня в Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы в основание нового административного здания Центрального аппарата Пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.

В мероприятии участвовали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, личный состав и ветераны Пограничной службы.

Новый комплекс, который построят в столичном жилмассиве «Кок-Жар», будет состоять из основного 4-этажного здания и многочисленных вспомогательных объектов. Проект включает семь блоков, где будут расположены:

  • служебные кабинеты;
  • конференц-залы;
  • музей;
  • столовая;
  • профессиональный тир;
  • тренажерный зал.

Председатель ГКНБ отметил, что это «не просто здание, а современный, высокотехнологичный и удобный комплекс», который повысит эффективность работы Пограничной службы и улучшит взаимодействие с международными структурами.

Особое внимание уделили физической подготовке военнослужащих: на территории комплекса предусмотрена универсальная площадка для волейбола, мини-футбола и баскетбола.

Завершить проект планируют к 28 мая 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346746/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
На строительство спорткомплекса в Джалал-Абаде выделяют более 60 миллионов сомов
На строительство лицея «Акылман» в Манасе выделят 265 миллионов сомов
На кыргызско-китайской границе временно изменят режим работы пунктов пропуска
В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе
ГКНБ: Задержаны пограничник и иностранец за незаконное пересечение границы
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
Будет скандал. Мэр города Ош не доволен темпами строительства «Ош-сити»
Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
10 октября, пятница
14:28
На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено более $1 миллиарда На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено б...
14:21
В Сокулукском районе задержан подозреваемый в совершении мошенничества
14:16
В Кеминском районе спасли детеныша краснокнижного оленя
14:15
Инвестпортфель Агентства по защите депозитов вырос до 8,16 миллиарда сомов
14:03
Миллионы сомов и пустые скважины: в Караколе разоблачили схему в «Водоканале»