Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года

Сегодня в Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы в основание нового административного здания Центрального аппарата Пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.

В мероприятии участвовали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, личный состав и ветераны Пограничной службы.

Новый комплекс, который построят в столичном жилмассиве «Кок-Жар», будет состоять из основного 4-этажного здания и многочисленных вспомогательных объектов. Проект включает семь блоков, где будут расположены:

служебные кабинеты;

конференц-залы;

музей;

столовая;

профессиональный тир;

тренажерный зал.

Председатель ГКНБ отметил, что это «не просто здание, а современный, высокотехнологичный и удобный комплекс», который повысит эффективность работы Пограничной службы и улучшит взаимодействие с международными структурами.





Завершить проект планируют к 28 мая 2027 года.