Общество

Религиозным деятелям напомнили о недопустимости участия в агитации на выборах

Председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров провел срочное собрание с областными и районными казиями. Как сообщили в муфтияте, на встрече он напомнил религиозным деятелям о недопустимости участия в парламентских выборах.

«Впереди предвыборная кампания. В соответствии с действующим законодательством, религиозные служители не имеют права участвовать в агитационной деятельности. Просьба отнестись к этому с особой серьезностью. Доведите эту информацию до всех официальных религиозных работников. Наши имамы не должны быть вовлечены в предвыборную агитацию, а также в мечетях и медресе не должно быть политических плакатов и материалов», — заявил Абдулазиз Закиров.

Ранее на выборах имели место случаи, когда отдельные религиозные деятели прямо или косвенно участвовали в агитационной кампании и поддерживали тех или иных кандидатов.
