Кыргызстан может пересмотреть свои климатические обязательства. Об этом сегодня на национальном климатическом диалоге в Бишкеке заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, разработка определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ3.0) вызвала большие споры и рассуждения.

«Эксперты рисуют амбициозные задачи который год. Это уже третий документ, где слишком большие амбиции. Наша страна сегодня активно развивается. Мы не будем превращаться в заповедник, резервацию, соглашаясь жить то ли в юртах, то ли еще где-то и считать, что мы будем вносить вклад и спасать человечество. Нет, у нашего народа есть право на развитие, тем более мы одни из чемпионов по сокращению выбросов с 1990 года», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что профильные министерства (экономики, транспорта) и региональные власти просят Минприроды не брать на себя завышенные ожидания и обязательства.

«Ведь завтра у нас будут проблемы по открытию заводов и предприятий. Вы знаете, какой у нас дефицит электроэнергии, на одной воде мы не уедем, ветра и солнца не хватает, будем месторождения ископаемых разрабатывать — ответственно, с чистыми фильтрами и по самым современным технологиям, — подчеркнул Эдиль Байсалов. — Если поддержки международного сообщества не будет, как можно ожидать, что мы должны сами себе наступить на горло и отказывать своему народу в праве на развитие? Это очень спорный вопрос».

Он добавил, что следующий ОНУВ разработают через 5 лет. «Мы оставляем за собой право пересмотреть наши обязательства в сторону сокращения, особенно, если ведущие страны мира не будут нести свою пропорциональную, солидарную ответственность по сокращению выбросов», — заметил зампред кабмина.

В Кыргызстане ОНУВ3.0 принят 19 сентября 2025 года. Документ определяет вклад страны в глобальные усилия по выполнению климатических обязательств в рамках Парижского соглашения на период 2026 — 2035 года.

Напомним, в ноябре 2025-го в Бразилии состоится Конференция сторон (COP-30). Одним из центральных элементов повестки будут представленные странами новые и обновленные ОНУВы, призванные показать, насколько мир близок к ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия.