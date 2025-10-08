20:01
Общество

В ГУОБДД ищут будущих инспекторов: конкурс открыт для молодых и амбициозных

В ГУОБДД ищут будущих инспекторов: конкурс открыт для молодых и амбициозных

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана продолжает конкурс для формирования кадрового резерва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шанс попробовать себя в службе есть у каждого гражданина страны в возрасте от 19 до 30 лет. Главное условие — среднее образование и водительское удостоверение категорий «В» и «С».

Будущим инспекторам предстоит пройти конкурсный отбор. Кандидаты должны подать пакет документов — от биографии, написанной от руки, до фотографий на голубом фоне и рекомендательных писем.

Прием заявлений и документов продлится до 17 октября 2025 года.

Все желающие могут обратиться по адресу: Бишкек, улица Чокан Валиханова, 1а.

Контакты для справок: (0312) 63-12-75, 63-09-00, 63-09-01.
