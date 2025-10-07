23:34
Общество

В Кыргызстане снимут историко-драматический фильм о Жусупе Абдрахманове

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева приступила к производству полнометражного историко-драматического фильма «Жусуп». Об этом сообщили в киностудии.

По ее данным, картина посвящена жизни и наследию выдающегося государственного и политического деятеля, одного из основателей государственности, отца нации, оставившего глубокий след в истории Кыргызстана ХХ века Жусупа Абдрахманова.

Режиссером выступил заслуженный деятель культуры, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев.

В настоящее время завершен этап режиссерского анализа, и проект вступил в подготовительный период. Постановочная группа объявила кастинг на главные и второстепенные роли, а также ведет работу по определению съемочных локаций.

Съемки фильма будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, а также в ряде областей Кыргызстана.

Национальная премьера фильма запланирована на 25 августа 2026 года. Эта дата приурочена к 35-летию независимости Кыргызской Республики, 100-летию образования Киргизской АССР, а также к 125-летнему юбилею Жусупа Абдрахманова.
