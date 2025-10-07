22:00
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы

Мэрия Бишкека передаст Министерству здравоохранения две машины и кислородные концентраторы. Проект постановления принят сегодня на сессии столичного кенеша.

Передача в госсобственность осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и оперативного оказания медицинских услуг населению.

В частности, Министерству здравоохранения будут переданы:

  • автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска;
  • автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска;
  • 16 кислородных концентраторов.

Кроме того, Министерству чрезвычайных ситуаций будет передан автомобиль скорой медицинской помощи модели Renault Master X70M, 2007 года выпуска.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346342/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
21:40
В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла
21:25
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 октября: в Бишкеке без осадков
20:44
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
20:21
В Госцентре по регистрации транспортных средств новое руководство