Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы

Мэрия Бишкека передаст Министерству здравоохранения две машины и кислородные концентраторы. Проект постановления принят сегодня на сессии столичного кенеша.

Передача в госсобственность осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и оперативного оказания медицинских услуг населению.

В частности, Министерству здравоохранения будут переданы:

автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска;

16 кислородных концентраторов.

Кроме того, Министерству чрезвычайных ситуаций будет передан автомобиль скорой медицинской помощи модели Renault Master X70M, 2007 года выпуска.