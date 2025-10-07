Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»

В муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» самый худший руководитель за последние четыре созыва. Об этом на сессии городского кенеша заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, работы не проводятся на должном уровне.

«Очень много жалоб, центральную часть для отвода глаз делаете, а где необходимо, в переулках и жилмассивах, невозможно проехать. Лужи образуются огромные, невозможно пройти. Улицу Элебесова до объездной дороги делал «Бишкекасфальтсервис», год не прошел, а дорога вся поплыла, как тесто, колея посередине», — возмутился нардеп.

Представитель МП отметил, что в 2023 году бюджет был запланирован всего на один слой асфальта, в зависимости от этого и провели работу. «Однако интенсивность движения там высокая, круглосуточно ездят большегрузы. Но экспертизу проходили и основание, и состав асфальтобетонной смеси. Повторное финансирование пока не предусмотрено, будет произведен текущий ремонт», — заметил он.

«Это деньги на ветер, знаете ситуацию, но все равно закладываете один слой. Сейчас нужно будет все снимать и переделывать. Опять расходы из городского бюджета. Надо привлекать к ответственности тех, кто дал добро на проект», — добавил Казыбек Эргешов.

По данным МП «Бишкекасфальтсервис», в столице проведен ямочный ремонт на 170 улицах общей площадью 22 тысячи 956 квадратных метров.