15:44
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»

В муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» самый худший руководитель за последние четыре созыва. Об этом на сессии городского кенеша заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, работы не проводятся на должном уровне.

«Очень много жалоб, центральную часть для отвода глаз делаете, а где необходимо, в переулках и жилмассивах, невозможно проехать. Лужи образуются огромные, невозможно пройти. Улицу Элебесова до объездной дороги делал «Бишкекасфальтсервис», год не прошел, а дорога вся поплыла, как тесто, колея посередине», — возмутился нардеп.

Представитель МП отметил, что в 2023 году бюджет был запланирован всего на один слой асфальта, в зависимости от этого и провели работу. «Однако интенсивность движения там высокая, круглосуточно ездят большегрузы. Но экспертизу проходили и основание, и состав асфальтобетонной смеси. Повторное финансирование пока не предусмотрено, будет произведен текущий ремонт», — заметил он.

«Это деньги на ветер, знаете ситуацию, но все равно закладываете один слой. Сейчас нужно будет все снимать и переделывать. Опять расходы из городского бюджета. Надо привлекать к ответственности тех, кто дал добро на проект», — добавил Казыбек Эргешов.

По данным МП «Бишкекасфальтсервис», в столице проведен ямочный ремонт на 170 улицах общей площадью 22 тысячи 956 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346293/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Дорожные разборки в Бишкеке: неизвестные ногами крушат авто на улице
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе
Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам
В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Школьные автобусы могут усугубить ситуацию с пробками — урбанист
До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
7 октября, вторник
15:21
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса» Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу...
15:06
О росте телефонного мошенничества в Кыргызстане предупреждает ГКНБ
15:01
Руководство Кумтора ознакомилось с ходом работ на Тоголоке и Джангарте
14:55
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
14:55
Прокуратура выявила ущерб экологии Таласа на 23 миллиона сомов